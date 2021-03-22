Гендиректора компании «Петрострой» задержали перед вылетом на Занзибар
Согласно материалам дела, Дмитрий Ипатов с нарушением законодательства привлек около 5 млн рублей на строительство жилого комплекса «Лампо» в Мурино в качестве инвестиций на основании соглашений о бронировании квартир
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора строительной компании «Петрострой» Дмитрия Ипатова.
Бизнесмена подозревают в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве в особо крупном размере, сообщает РБК.
Согласно материалам дела, Дмитрий Ипатов с нарушением законодательства привлек около 5 млн рублей на строительство жилого комплекса «Лампо» в Мурино в качестве инвестиций на основании соглашений о бронировании квартир.
Глава «Петростроя» пытался улететь в Занзибар, но был задержан оперативниками в аэропорту. Бизнесмен своей вины в инкриминируемых ему преступных действиях не признал.
В марте текущего года в отношении компании «Петрострой» было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков.
Прокуратура установила, что с 2016 года компания заключила договоры долевого участия с 1398 гражданами, которые приобрели квартиры в будущем ЖК«ЛомоносовЪ». Однако в итоге «Петрострой» потратил средства дольщиков на другие цели.
Позже против компании было возбуждено дело из-за использования на «иные цели» денежных средств, дольщиков ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк».
Руководство «Петростроя» считает уголовное дело незаконным, поскольку строительство домов продолжается, а некоторые корпуса уже завершены на 95%.