Губернатор Белозерцев получил часть взятки в виде автомобиля и часов Breguet
Стали известны некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по факту получения им взяток в особо крупном размере
Стали известны некоторые подробности уголовного дела, возбужденного в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по факту получения им взяток в особо крупном размере.
По данным следствия, часть взяток от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля губернатор получил в виде автомобиля и дорогих часов. Речь идет об люксовых наручных часах Breguet стоимостью 5,75 млн рублей и автомобиле Mercedes-Benz V250D. Еще 20 млн рублей Иван Белозерцев получил наличными, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в следствии.
При обыске у губернатора нашли коллекцию дорогостоящих наручных часов и полмиллиарда рублей наличными.
Взятки губернатор получал от Бориса Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Посредниками при передаче взяток были водители представительства Пензенской области при правительстве РФ Г. Марков и А. Черницов, а также замдиректора представительства Федор Федотов.
Взятки Иван Белозерцев, по данным следствия, получал от бизнесменов незаконное вознаграждение за помощь в получении государственных контрактов.