В Якутии руководителя патриотического кружка заподозрили в растлении школьниц
Уголовное дело в отношении главы детского кружка было возбуждено по заявлению местной жительницы, которая сообщила, что этот мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее внучки
В Якутии руководителя военно-патриотического кружка заподозрили в растлении несовершеннолетних девочек.
Уголовное дело в отношении главы детского кружка было возбуждено по заявлению местной жительницы, которая сообщила, что этот мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее внучки.
В ходе проверки следователи выяснили, что подозреваемый причастен и к другим случаям растления школьниц. Еще одна 13-летняя девочка рассказала, что летом прошлого года руководитель кружка во время поездки в поход на автобусе совершил в ее отношении развратные действия.
Портал Sakhaday сообщает, что подозреваемого зовут Максим Местников. Он возглавляет военно-патриотический кружок «Патриот» в МОБУ «Мархинская СОШ № 2». Ранее он также занимал должность председателя некоммерческого партнерства «Совет муниципальных образований республики Саха (Якутия)» и председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся.