22 марта 2021, 00:36
В России с 1 мая продать и купить автомобиль можно будет через портал «Госуслуги»
В правительстве отметили, что на портале «Госуслуг» потенциальный покупатель сможет узнать всю информацию об автомобиле и его владельце, а также проверить «чистоту» истории транспортного средства
Фото: yurface.ru
В России с 1 мая 2021 года изменятся правила купли и продажи автомобилей с пробегом.
Теперь сделку по продаже или покупке транспортного средства можно провести через портал «Госуслуги». Гражданам для этого нужно будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и соответствующее заявление, сообщает Autonews.
В правительстве отметили, что на портале «Госуслуг» потенциальный покупатель сможет узнать всю информацию об автомобиле и его владельце, а также проверить «чистоту» истории транспортного средства.