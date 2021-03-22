«Открытые медиа» сообщили о слежке за своими журналистами
Сотрудник издания Илья Рождественский сообщил, что вот уже несколько дней за ним следят неизвестные. Эти люди следовали за журналистам в разные места, а также спрашивали о нем у его же соседей
Редакция издания «Открытые медиа» сообщила о давлении на своих журналистов, которые выпускают резонансные расследования.
Сотрудник издания Илья Рождественский сообщил, что вот уже несколько дней за ним следят неизвестные. Эти люди следовали за журналистам в разные места, а также спрашивали о нем у его же соседей. Рождественский считает, что за ним следил частный детектив, который сотрудничает с РИА ФАН прокремлевского бизнесмена Евгения Пригожина по прозвищу «повар Путина».
Рождественский также рассказал, что еще два человека «характерной наружности» следили за ним во время деловой встречи, а через два дня его номер телефона стали «активно пробивать» через популярный бот в Telegram. Затем жене журналиста позвонила хозяйка квартиры, которую они раньше арендовали, и рассказала, что ими интересовался какой-то мужчина.
Илья Рождественский является автором расследований об убийстве в Центральноафриканской республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.
Корреспондет издания Наталья Телегина в свою очередь сообщила, что столкнулась с заказными материалами в отношении своей семьи. Журналистке пришлось уйти из редакции, чтобы ее родственники смогли сохранить свой бизнес.
Кроме того, Илья Рождественский, а также заместитель главреда Максим Гликин и корреспондент Виктор Овсюков сообщили о попытках взлома своих социальных сетей и почты.
В заявлении «Открытых медиа» по поводу слежки за своими журналистами и попыток взлома их аккаунтов говорится, что если давление не прекратится, то редакция обратится в правоохранительные органы.
«Герои наших публикаций всегда имеют возможность прокомментировать сведения о себе — опровергнуть или исправить их. Мы выступаем за мирный диалог с представителями любых идеологий — в рамках правового поля, и к себе требуем такого же отношения», - заявили в редакции.