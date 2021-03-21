При обыске у губернатора Белозерцева нашли крупную сумму наличных и коллекцию дорогих часов
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружили крупную сумму наличных денег и коллекцию люксовых часов
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обнаружили крупную сумму наличных денег и коллекцию люксовых часов.
Видеозапись обысков в доме главы региона опубликовал Telegram-канал Mash. Оперативники нашли пачки российских денег, драгоценности и дорогие наручные часы.
О задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева стало известно утром в воскресенье, 21 марта. По версии следствия, региональный чиновник получили взятки на 30 млн рублей от владельцев фармацевтических компаний за содействие в получении государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий.
По данному уголовному делу проходит шесть человек, включая главу группы компаний «Биотек» Бориса Шпигеля.