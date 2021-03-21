Главу Пензенской области заподозрили к получении взяток на 30 млн рублей
СКР России подтвердил информацию о проведении следственных действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Регионального чиновника подозревают в получении взятки в размере 30 млн рублей
СКР России подтвердил информацию о проведении следственных действия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Регионального чиновника подозревают в получении взятки в размере 30 млн рублей.
В СКР сообщили, что по данному делу также проходит глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель. По версии следствия, губернатор Белозерцев получал взятки от бизнесмена, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова.
Предприниматели платили главе региона за покровительство и предоставление конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку лекарств и медицинских изделий.
Сейчас сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции проводят следственные действия с главой Пензенской области. Пока чиновник официально не задержан, но это может произойти после допроса, сообщает ТАСС.
В ГУЭБиПК сообщили, что рамках головного дела обыски проходят также у других чиновников Пензенской области. Ранее СМИ сообщали, что по делу могут проходить и сыновья Ивана Белозерцева, чьи компании получали госконтракты.