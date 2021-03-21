21 марта 2021, 11:35
В Майами-Бич объявили режим ЧС из-за наплава туристов в пандемию
Для предотвращения резкого роста числа заражений власти поручили полиции направить дополнительные патрули для контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других карантинных ограничений
Фото: funart.pro
Власти Майами-Бич в штате Флорида объявили режим чрезвычайного положения из-за рекордного для пандемии коронавируса наплыва туристов.
Мэр Дэн Гелбер в своем обращении к местным жителям заявил, что ситуация в городе из-за большого числа туристов становится опасной. Для предотвращения резкого роста числа заражений власти поручили полиции направить дополнительные патрули для контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других карантинных ограничений.
Также городские власти ввели в Майами-Бич комендантский час. Въезд в город закрыт с 21:00 по 6:00. Отдыхающим также запретили посещать пляжи и массовые мероприятия.