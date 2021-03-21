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21 марта 2021, 11:00

СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области и его сыновей

Российские СМИ утром в воскресенье, 21 марта, сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей. Официально данная информация подтверждения пока не получила

СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области и его сыновей
Фото: penza-post.ru

Российские СМИ утром в воскресенье, 21 марта, сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей. Официально данная информация подтверждения пока не получила.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что сотрудники силовых ведомств провели обыски по месту жительства высокопоставленного чиновника и его сыновей. Согласно предварительной информации,  следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий.

Губернатора подозревают в заключении государственных компаний, которым он оказывал покровительство. Белозерцев мог оказывать поддержку компаниям своих сыновей.

В пресс-службе администрации Пензенской области не смогли прокомментировать информацию о задержании Ивана Белозерцева.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - написала в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

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