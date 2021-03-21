СМИ сообщили о задержании губернатора Пензенской области и его сыновей
Российские СМИ утром в воскресенье, 21 марта, сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей. Официально данная информация подтверждения пока не получила
Российские СМИ утром в воскресенье, 21 марта, сообщили о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей. Официально данная информация подтверждения пока не получила.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что сотрудники силовых ведомств провели обыски по месту жительства высокопоставленного чиновника и его сыновей. Согласно предварительной информации, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о превышении должностных полномочий.
Губернатора подозревают в заключении государственных компаний, которым он оказывал покровительство. Белозерцев мог оказывать поддержку компаниям своих сыновей.
В пресс-службе администрации Пензенской области не смогли прокомментировать информацию о задержании Ивана Белозерцева.
«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», - написала в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.