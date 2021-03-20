Российские власти обязали украинцев продать свои участки в Крыму
В России 20 марта вступил в силу указ президента Владимира Путина, который вводит запрет для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных компаний владеть землей в большей части районов полуострова Крым
В России 20 марта вступил в силу указ президента Владимира Путина, который вводит запрет для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных компаний владеть землей в большей части районов полуострова Крым.
В Росреестре пояснили, что в соответствии с этим указом земельные участки иностранцев, к которым относятся также граждане Украины, подлежат принудительной продаже или национализации.
По данным ведомства, сейчас иностранным гражданам принадлежат более 11,5 тысяч участков земли, на которые распространяется новый запрет. Основная часть этой земли является собственностью украинцев. Теперь они должны будут в течение года продать свою недвижимость в Крыму.
Непроданные участки будут национализированы или выставлены на торги принудительно с возмещением собственнику стоимости участка, которую определит суд.