Россиянам начнут выдавать электронные паспорта с декабря 2021 года
Министерство цифрового развития России предложило начать выдачу электронных паспортов гражданам в декабре текущего года. Первыми такие паспорта смогут получить жители Москвы
Министерство цифрового развития России предложило начать выдачу электронных паспортов гражданам в декабре текущего года. Первыми такие паспорта смогут получить жители Москвы.
Паспорт нового образца будет представлять собой смарт-карту с чипом, на котором будут записаны все биометрические данные российского гражданина, включая его изображение и отпечатки пальцев. Для владельцев электронных паспортов власти обещают разработать мобильное приложение, которое можно будет использовать вместо документа.
Согласно плану российских властей, электронные паспорта должны быть введены не позднее 1 июля 2023 года. Чиновники обещают, что традиционные бумажные паспорта останутся в ходу.
Напомним, что в соседней Белоруссии гражданам с 1 сентября текущего года начнут выдавать биометрические паспорта с микросхемой. В документ будут внесены отпечатки пальцев и другие персональные данные граждан.