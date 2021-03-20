Власти Петербурга в два раза расширят зону платной парковки в городе
Власти Санкт-Петербурга планируют более чем в два раза расширить зону платной парковки в городе. Такое решение чиновники объяснили борьбой с пробками в центре северной столицы
Власти Санкт-Петербурга планируют более чем в два раза расширить зону платной парковки в городе. Такое решение чиновники объяснили борьбой с пробками в центре северной столицы.
Сейчас в городе платная парковка действует на 28 улицах. Власти же планируют брать плату за парковку на 71 улице в центре Питера. Платная парковка появится на улицах, ограниченных Невским проспектом, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на Смольный.
Чиновники заявили, что расширение зоны платной парковки необходимо для сокращения трафика в центр города и стимулирования граждан пользоваться общественным транспортом.
По замыслу Смольного, в скором времени весь Центральный район Петербурга может быть охвачен платной парковкой. До конца текущего года запланировано проектирование порядка 13 тысяч платных парковочных мест в центре города, а ввести их могут ввести уже в 2022 году. После этого количество платных парковочных мест вырастет в пять раз.