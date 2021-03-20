Премьер-министра Норвегии заподозрили в нарушении карантина из-за празднования юбилея
В соответствии с антикоронавирусными требованиями, в Норвегии запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек. Таким образом, премьер-министр нарушила карантин, пригласив на праздник 13 гостей
В Норвегии правоохранительные органы начали расследование в отношении главы правительства Эрны Сульберг по факту нарушения карантина по коронавирусу.
Поводом для разбирательства стал праздник по случаю 60-летнего юбилея премьер-министра, который состоялся еще в конце февраля.
По данным журналистов, Эрна Сульберг отмечала день рождения в кругу своих родственников на лыжном курорте два вечера подряд. В первый день 13 гостей высокопоставленной чиновницы собрались на праздничный ужин без именинницы, которая была у врача, а во второй день она и ее гости продолжили празднование в арендованной квартире, сообщает The Guardian.
В соответствии с антикоронавирусными требованиями, в Норвегии запрещено проводить мероприятия с участием более 10 человек. Таким образом, премьер-министр нарушила карантин.
Эрна Сульберг публично извинилась за нарушение антиковидных правил. По ее словам, она не думала, что ограничение по числу гостей распространяется и на членов одной семьи.