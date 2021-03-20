Евросоюз заявил об ответственности Владимира Путина за покушения на оппозиционеров
Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Набила Массрализа заявила, что Владимир Путин как президент несет политическую ответственность за покушения и убийства оппозиционеров
Евросоюз поддержал президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента Владимира Путина убийцей.
Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Набила Массрализа заявила, что Владимир Путин как президент несет политическую ответственность за покушения и убийства оппозиционеров, журналистов и других оппонентов действующей власти.
На просьбу журналистов прокомментировать резонансные слова Джо Байдена о Владимире Путине Набита Массрализа заявила, что за последние годы сформировался «длинный список успешных и неудавшихся попыток убийства людей, как критиковавших происходящее в России, так и независимых деятелей», в том числе, отравления Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Многие убийства и покушения не были расследованы российскими властями, а виновники не понесли наказания.
«Всем известно, что, будучи президентом России, Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за действия российских госорганов, политику государства и другие его действия», - добавила пресс-секретарь верховного представителя ЕС, слова которой приводят «Открытые медиа».