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20 марта 2021, 01:13

Евросоюз заявил об ответственности Владимира Путина за покушения на оппозиционеров

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Набила Массрализа заявила, что Владимир Путин как президент несет политическую ответственность за покушения и убийства оппозиционеров

Евросоюз заявил об ответственности Владимира Путина за покушения на оппозиционеров
Фото: Комсомольская правда

Евросоюз поддержал президента США Джо Байдена, который утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента Владимира Путина убийцей.

Пресс-секретарь верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля Набила Массрализа заявила, что Владимир Путин как президент несет политическую ответственность за покушения и убийства оппозиционеров, журналистов и других оппонентов действующей власти.

На просьбу журналистов прокомментировать резонансные слова Джо Байдена о Владимире Путине Набита Массрализа заявила, что за последние годы сформировался «длинный список успешных и неудавшихся попыток убийства людей, как критиковавших происходящее в России, так и независимых деятелей», в том числе, отравления Алексея Навального и Сергея Скрипаля. Многие убийства и покушения не были расследованы российскими властями, а виновники не понесли наказания.

«Всем известно, что, будучи президентом России, Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за действия российских госорганов, политику государства и другие его действия», - добавила пресс-секретарь верховного представителя ЕС, слова которой приводят «Открытые медиа».

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