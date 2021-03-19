В Петербурге из-за нехватки вакцины против COVID-19 приостановили работу 30 прививочных пунктов
В комитете по здравоохранению сообщили, что на сегодняшний день остаток первого компонента вакцины в городских поликлиниках составляет около 29 тысяч доз. Власти обещают, что новая партия препарата должна поступить в эти выходные
Фото: bfm.ru
В Санкт-Петербурге более 30 прививочных пунктов приостановили вакцинацию населения первым компонентом препарата «Спутник V» из-за его нехватки.
В комитете по здравоохранению сообщили, что на сегодняшний день остаток первого компонента вакцины в городских поликлиниках составляет около 29 тысяч доз. Власти обещают, что новая партия препарата должна поступить в эти выходные. Вакцинация вторым компонентом «Спутника V» продолжается.
Всего в северной столице функционирует 129 прививочных пунктов.