Структура Управделами президента заказала презервативы на 726 тысяч рублей
Унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции» заключило договор на поставку презервативов. Общая стоимость госзаказа составляет 726 тысяч рублей
Унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции» (ФГУП ППП, входит в Управделами президента) заключило договор на поставку презервативов. Общая стоимость госзаказа составляет 726 тысяч рублей.
По условиям контракта (информация о нем размещена на портале госзакупок), подрядчик должен поставить предприятию 574 упаковок презервативов Durex, 490 презервативов Contex, 337 презервативов марки «Гусарские», 346 презервативов «Любить по-русски», а также 559 резиновых изделий «Неваляшка. Шашка-невидимка» (скорее всего, Шапка-невидимка), сообщают «Открытые медиа».
Для каких нужд государственному предприятию понадобились презервативы в таком количестве, в тендерной документации не указывается.
Также подрядчик должен поставить 10 тысяч пачек сигарет Parliament, 2 тысячи пачек «Собрания», 3 тысячи пачек «Лиггетт-Дукат» и 705 пачек сигарет «Ангара». Общая стоимость сигарет , зажигалок и средств контрацепции составляет 15 млн рублей.
ФГУП ППП занимается организацией комплексного материально-технического обеспечения деятельности администрации президента, а также оказанием услуг для нужд федеральных органов власти. Например, ко Дню Победы эта организация занимается закупкой георгиевских ленточек.