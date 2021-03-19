Элла Памфилова будет переназначена главой ЦИК еще на один срок
Президент Владимир Путин составил список своих членов Центральной избирательной комиссии (президентская квота составляет 5 человек). Согласно этому списку, председатель ЦИК Элла Памфилова будет переизбрана на новый срок
Президент Владимир Путин составил список своих членов Центральной избирательной комиссии (президентская квота составляет 5 человек). Согласно этому списку, председатель ЦИК Элла Памфилова будет переизбрана на новый срок.
В президентскую пятерку также вошли член Общественной палаты Павел Андреев, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов, сообщает ТАСС.
Отметим, что срок полномочий действующего состава ЦИК заканчивается в марте. В состав комиссии входит 15 человек – пятерых выбирает глава государства, а остальных – парламент.
Элла Памфилова останется на посту председателя Центризбиркома, поскольку полностью устраивает политическую элиту. При ней в России стали проводить многодневное голосование, следить за которым независимым наблюдателям стало намного сложнее.