Россия с 1 апреля возобновит авиасообщение со Шри-Ланкой
Посол Шри-Ланки в России Мигахаланде Дураге Ламаванса сообщил, что между странами есть договоренность о возобновлении с 1 апреля рейсов между Москвой и Коломбо. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот»
Россия с 1 апреля может возобновить авиационное сообщение со Шри-Ланкой, которое было прервано весной прошлого года из-за пандемии коронавируса.
Посол Шри-Ланки в России Мигахаланде Дураге Ламаванса сообщил агентству ТАСС, что между странами есть договоренность о возобновлении с 1 апреля рейсов между Москвой и Коломбо. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Аэрофлот».
Участники туристического рынка в свою очередь сообщают, что из-за антикоронавирусных ограничений и сокращения числа туристов отели Шри-Ланки предлагают очень большие скидки на размещение.
Ранее также стало известно, что с 1 апреля российские туристы смогут летать на Кипр без необходимости сидеть по приезду на карантине. Для въезда на остров туристам нужно будет сдать тест на COVID-19.