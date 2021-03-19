В Петербурге водитель вице-губернатора сбил на «зебре» школьника на самокате
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове автомобиль Audi A8, который закреплен за вице-губернатором города Владимиром Княгининым, сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе
В Санкт-Петербурге на Васильевском острове автомобиль Audi A8, который закреплен за вице-губернатором города Владимиром Княгининым, сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. В Смольном сообщили, что за рулем иномарки находился водитель чиновника.
Водитель ехал на Васильевский остров, чтобы забрать из дома Владимира Княгинина, и сбил школьника на самокате. Ребенок в ДТП серьезно не пострадал и смог самостоятельно встать после падения.
В ГИБДД считают, что ребенок нарушил правила дорожного движения и выехал на «зебру» на красный свет. Для прояснения ситуации полицейские запросили у «Горэлектротранса» данные с видеорегистраторов трамваев.
«У ГИБДД есть позиция, и уже озвучено, к чему они склоняются», - сообщил порталу Znak.com сотрудник аппарата вице-губернатора. Чиновник добавил, что ребенок получил ушиб, а не перелом.
«Водитель находится на связи с папой мальчика, он ему сказал, что ребенок находится в больнице», - добавили в аппарате Владимира Княгинина.