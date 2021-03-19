Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Химках выросло до четырех человек
Число погибших в результате взрыва в девятиэтажном доме в Химках выросло до четырех человек. Погибшие – трехлетний ребенок и его отец, 25-летняя девушка и мужчина, которого при обрушении придавило бетонной плитой
Число погибших в результате взрыва в девятиэтажном доме в Химках выросло до четырех человек. Погибшие – трехлетний ребенок и его отец, 25-летняя девушка и мужчина, которого при обрушении придавило бетонной плитой.
Девушку спасатели нашли живой, однако она скончалась в больнице. Еще несколько человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает Telegram-канале «Московского комсомольца».
Напомним, взрыв в жилом доме на Зеленой улице произошел утром в пятницу. По предварительным данным, речь идет о взрыве бытового газа. В результате происшествия в нескольких квартирах обрушились межкомнатные перегородки и балконы.
По данным «Московского комсомольца», взрыв произошел в квартире, под которой жили погибшие мужчина с сыном. Виновник происшествия поставил чайник на плиту, включил газ, но забыл зажечь его. Мужчина сейчас находится в больнице.