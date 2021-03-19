Производитель программного обеспечения для взлома смартфонов прекратил сотрудничество с Россией
Израильская компания Cellebrite, которая производит оборудование для извлечения данных со смартфонов, решила остановить продажи в Россию и Белоруссию. Отметим, что основными заказчиками программного обеспечения для взлома являются правоохранительные органы.
Израильская компания Cellebrite, которая производит оборудование для извлечения данных со смартфонов, решила остановить продажи в Россию и Белоруссию. Отметим, что основными заказчиками программного обеспечения для взлома являются правоохранительные органы.
Местное издание Haaretz сообщает, что решение о прекращении поставок программного обеспечения в Россию и Белоруссию было принято по требованию юриста и правозащитника Эйтая Мака. Он неоднократно указывал на тот факт, что в России оборудование Cellebrite используется против полтических противников власти.
Эйтай Мак в качестве примера привел дело против юриста ФБК (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь, возбужденное по факту незаконного проникновения в квартиру предполагаемого «отравителя» Алексея Навального сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.
В материалах дела Соболь указано, что для получения доступа к содержимому смартфона, изъятого у юриста ФБК, использовалось программное обеспечение израильской компании.