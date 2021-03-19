19 марта 2021, 13:56
Центробанк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку
Отметим, что с середины 2019 года Центробанк регулярно снижал ключевую ставку, которая за это время снизилась на 3,5% (с 7,75%). В последний раз ЦБ РФ снижал ключевую ставку в июле 2020 года. Тогда ставка понизилась на 0,25%
Фото: unikassa.ru
Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. Такое решение было принято финансовым регулятором из-за роста инфляции.
Отметим, что с середины 2019 года Центробанк регулярно снижал ключевую ставку, которая за это время снизилась на 3,5% (с 7,75%). В последний раз ЦБ РФ снижал ключевую ставку в июле 2020 года. Тогда ставка понизилась на 0,25%.
В Центробанке объяснили свое решение быстрыми темпами «восстановления экономической активности». Так, инфляция с начала текущего года выросла до 5,8%, сообщает Znak.com.
Аналитики Банка России считают, что в марте уровень инфляции достигнет своего максимума, а затем начнет снижаться.