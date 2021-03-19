Илья Яшин потребовал от СКР наказать организаторов концерта «Крымская весна»
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин направил запрос в Следственный комитет с требованием установить организаторов митинга-концерта «Крымская весна», который прошел на стадионе «Лужники» 18 марта
Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин направил запрос в Следственный комитет с требованием установить организаторов митинга-концерта «Крымская весна», который прошел на стадионе «Лужники» 18 марта. Муниципальный депутат потребовал привлечь их к ответственности за нарушение антиковидных требований. Напомним, что в Москве все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий.
Илья Яшин написал в Facebook, что фото- и видеорепортажи с концерта с участием президента Владимира Путина свидетельствуют о том, что участники мероприятия не соблюдали антикоронавирусные меры, введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Сейчас прибегут диванные аналитики и скажут: зачем такое писать Бастрыкину? Понятно же, что они сами против себя уголовные дела возбуждать не будут. Да, понятно. Но это не значит, что не надо фиксировать нарушения законов и факты избирательного правоприменения», - объяснил подачу заявления Илья Яшин.
«Закон один для всех, так ведь, господин Бастрыкин? Или нет?», - написал мундеп в Twitter
Примечательно, что в Крыму ради празднования очередной годовщины «воссоединения» республики с Россией власти временно отменили запрет на проведение массовых мероприятий, который был введен из-за пандемии коронавируса.
Московские власти официально запрет на массовые мероприятия не отменяли. При этом провластные митинги с участием большого числа граждан проводить в столице можно, а протестные акции, даже если это одиночный пикет, проводить нельзя.
Напомним, что несколько соратников оппозиционера Алексея Навального сейчас находятся под домашним арестом по «санитарному» делу, которое было возбуждено по факту нарушения антиковидных требований на протестной акции 23 января.