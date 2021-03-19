19 марта 2021, 12:53
В Химках в результате взрыва в девятиэтажном доме погиб ребенок
В ходе поисковой операции был обнаружен ребенок без признаков жизни. По словам родственников, ребенок обычно в этом время находится в детском саду, но сегодня он остался дома из-за недомогания
Фото: РИА Новости
В результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковных Химках погиб ребенок. Тело несовершеннолетнего из-под завалов извлекли сотрудники МЧС.
Источник агентства ТАСС в оперативных службах сообщил, что в ходе поисковой операции был обнаружен ребенок без признаков жизни. По словам родственников, ребенок обычно в этом время находится в детском саду, но сегодня он остался дома из-за недомогания.
Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться двое детей. Второго несовершеннолетнего нашли живым, но без сознания.
Взрыв произошел в квартире на 8-м этаже девятиэтажного дома. При взрыве и пожаре пострадали пять квартир.