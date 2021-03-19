Силовики пришли с обысками в редакцию «МБХ медиа» и офис «Открытой России»
В самом издании пока не знают, с чем связан визит силовиков. В редакцию приехали главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко. Вместе со следователями они зашли в офис
В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в редакцию издания «МБХ медиа».
В самом издании пока не знают, с чем связан визит силовиков. В редакцию приехали главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Оксана Опаренко. Вместе со следователями они зашли в офис.
Также сообщается об обысках в офисе «Открытой России». Исполнительный директор организации Андрей Пивоваров рассказал, что тоже не знает причину проведения следственных действий. Обыск сегодня проходит и в петербургском офисе «Открытой России».
О визите силовиков сотрудники узнали, посмотрев запись с камер в режиме реального времени.
Позже адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин сообщил, что обыски проходят в рамках дела, возбужденного против нижегородского активиста Михаила Иосилевича. Его обвиняют в «осуществлении деятельности “нежелательной организации”» из-за сотрудничества с «Открытой Россией».