Россиянин признался в попытке взлома компьютерной сети Tesla
Российский гражданин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть американской компании Tesla, которую создал Илон Маск
Российский гражданин Егор Крючков признал себя виновным в сговоре с целью внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть американской компании Tesla, которую создал Илон Маск.
Минюст США сообщил, что арестованный россиянин в ходе судебного заседании признал себя виновным в сговоре с целью поездки в Америку для последующего вовлечения в преступную деятельность сотрудника компании из Невады. Последний должен был внедрить вредоносное ПО в компьютерную сеть Tesla.
Егор Крючков признал себя виновным только в сговоре с целью умышленного нанесения ущерба компании Tesla.
Россиянина задержали в августе прошлого года в Лос-Анджелесе. По версии американских следователей, Крючков планировал завербовать сотрудника компании Tesla из Невады, а тот должен был оказать содействие во взломе компьютерной сети компании Илона Маска. За участие в преступлении россиянин обещал американцу миллион долларов. Следствие считает, что россиянин намеревался скачать базу данных предприятия и затем шантажировать его руководство Tesla.
Взлому сети помешал сам «завербованный», который обратился в ФБР. Егору Крючкову грозит по американским законам 5 лет лишения свободы.