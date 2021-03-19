19 марта 2021, 11:50
В подмосковных Химках в девятиэтажном доме произошел взрыв. Есть погибшие
В подмосковных Химках утром в пятницу произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 16. За взрывом на 8-м этаже последовал пожар. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб
Фото: ВКонтакте/Подслушано Химки
В подмосковных Химках утром в пятницу произошел взрыв в девятиэтажном жилом доме по адресу улица Зеленая, 16. За взрывом на 8-м этаже последовал пожар. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
«Химкинские новости» сообщают, что в результате взрыва в жилом доме обрушились межкомнатные перегородки. В одной из квартир могли находиться дети. Сейчас спасатели пытаются найти их под завалами.
Издание Readovka сообщает, что в результате взрыва и пожара пострадали пять квартир. Также сообщается о гибели как минимум одного человека.
По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме стала утечка бытового газа.