19 марта 2021, 10:45
Структура «Ростеха» стала единственным поставщиком вакцин против COVID-19
Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио», которая входит в структуру госкорпорации «Ростех», стала единственным поставщиком вакцин против коронавирусной инфекции в регионы
Фото: vesiskitim.ru
Национальная иммунобиологическая компания «Нацимбио», которая входит в структуру госкорпорации «Ростех», стала единственным поставщиком вакцин против коронавирусной инфекции в регионы.
«Нацимбио» получила полномочия по поставкам вакцины от компании «Иммунотехнологии» (дочерняя структура Сбербанка), сообщают «Ведомости».
Компания «Нацимбио» будет поставлять в российские регионы все зарегистрированные вакцины против COVID-19.
Отметим также, что структура «Ростеха» на протяжении 7 лет является единственным поставщиком вакцин для Национального календаря профилактических прививок.