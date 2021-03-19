Производители масок-респираторов попросили прокуратуру проверить госзакупки СИЗ для медиков
Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты обратилась в правоохранительные органы с просьбой изучить государственные тендеры на закупки респираторов. Производители СИЗ считают, что часть контрактов досталась поставщикам несертифицированной продукции
Ассоциация изготовителей средств индивидуальной защиты обратилась в правоохранительные органы с просьбой изучить государственные тендеры на закупки респираторов. Производители СИЗ считают, что часть контрактов досталась поставщикам несертифицированной продукции.
В своим заявлении АСИЗ, которая объединяет около 500 предприятий, говорится, просил Генпрокуратуру и ФАС тщательно проверить все госзакупки масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3.
В ассоциации объяснили, что к ним обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей с просьбой о проведении независимой экспертизы. Проверка показала, что медикам во время пандемии коронавируса поставлялись респираторы, которые не соответствуют установленным требованиям.
В АСИЗ подчеркнули, что несертифицированные средства защиты представляют смертельную угрозу жизни и здоровью медицинских работников, которые контактируют с ковидными пациентами, сообщает РБК.
Производители СИЗ также просят правоохранительные органы проверить госзакупки на предмет завышения цен на защитные средства (в начале пандемии коронавируса) и завышения цен (как это происходит сейчас). В АСИЗ отметили, что в рамках некоторых контрактов респираторы класса защиты FFP2 и FFP3 закупались по цене 4-9 рублей за штуку при их себестоимости в 60 рублей. Эксперты считают, что такая низкая цена может свидетельствовать о низком качестве респираторов.