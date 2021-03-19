19 марта 2021, 10:10
Власти Кипра сообщили об открытии границ для российских туристов
Глава кипрского Минтуризма Саввас Пердиос сообщил, что россиянам не придется после приезда соблюдать карантин, однако необходимо будет сдать два теста на коронавирус
Фото: kiprinform.com
Власти Кипра с 1 апреля откроют границы для российских туристов и возобновят авиасообщение с нашей страной.
Глава кипрского Минтуризма Саввас Пердиос сообщил, что россиянам не придется после приезда соблюдать карантин, однако необходимо будет сдать два теста на коронавирус.
Управляющий директор туроператора TEZ TOUR Кипр Иван Лавров сообщил, что один ПЦР-тест россиянам нужно сдать не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а второй тест – уже по прибытии на остров.
Также для туристов вводится требование об обязательной регистрации на сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета с указанием своих контактов, номера рейса и адреса проживания на Кипре.
Российские власти пока о возобновлении рейсов на кипрские курорты не сообщали.