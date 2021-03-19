19 марта 2021, 07:24
В Болгарии несколько чиновников задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
Сотрудники спецслужб в рамках операции проверяли документы у всех, кто следует по федеральной дороге из Софии в Пловдив. Один из подозреваемых в шпионаже был задержан на магистрали «Тракия»
Фото: bb.lv
В столице Болгарии Софии сотрудники спецслужб задержали несколько человек, которых подозревают в шпионаже в пользу России. О «разоблачении» шпионов сообщает местный телеканал bTV Новините.
Подозреваемые задержали в ходе спецоперации, которую проводили сотрудники Государственного агентства национальной безопасности, уточняет РИА Новости.
Сотрудники спецслужб в рамках операции проверяли документы у всех, кто следует по федеральной дороге из Софии в Пловдив. Один из подозреваемых в шпионаже был задержан на магистрали «Тракия».
Болгарские СМИ сообщают, что в осуществлении шпионской деятельности подозревают государственных служащих, которые имели доступ к секретной информации.
В России пока на сообщения о задержании шпионов пока не отреагировали.