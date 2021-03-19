Компания Facebook предоставит отпуска сотрудникам, ставшим жертвами насилия
Американская компания Facebook сообщила, что будет предоставлять около 20 дней оплачиваемого отпуска своим сотрудницам и сотрудникам, которые стали жертвами домашнего или сексуального насилия
Американская компания Facebook сообщила, что будет предоставлять около 20 дней оплачиваемого отпуска своим сотрудницам и сотрудникам, которые стали жертвами домашнего или сексуального насилия.
Операционный директор компании Шерил Сэндберг рассказала, что отныне каждый сотрудник сможет рассчитывать на оплачиваемый отпуск, если они или их близкие родственники и сожители столкнулись с насилием. Отпуск им предоставят для получения необходимой медицинской и психологической помощи, а также на переезд, если это будет необходимо.
Такой отпуск могут получить сотрудники Facebook из разных стран мира, а также любого пола, сообщает «Дождь».
Шерил Сэндберг отметила, что дополнительную помощь сотрудникам компания решила предоставить в связи с ростом случаев домашнего насилия во время карантина по коронавирусу.