Белый дом введет новые санкции против «Северного потока-2», которые остановят строительство газопровода
Белый дом анонсировал новые санкции против российского проекта «Северный поток-2». Администрация Джо Байдена рассчитывает, что новые ограничения окончательно остановят строительство газопровода в Европу
Белый дом анонсировал новые санкции против российского проекта «Северный поток-2». Администрация Джо Байдена рассчитывает, что новые ограничения окончательно остановят строительство газопровода в Европу.
По данным агентства Bloomberg, санкции могут коснуться оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG, а также страховой компании, которая страхует суда, прокладывающие трубопровод в Балтийском море. Под санкции могут попасть и другие компании, которые предоставляют материалы для строительства газопровода.
Минфин США предупредил о том, что любая фирма, которая будет так или иначе участвовать в реализации проекта «Северный поток-2», рискует попасть под вторичные санкции. В этой связи власти рекомендуют организациям отказаться от сотрудничества с Россией в этом проекте.
Напомним, что от участия в строительстве «Северного потока-2» уже отказались датская Ramboll, норвежская Det Norske Veritas (DNV GL) и более десяти страховых компаний.