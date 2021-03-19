Участники слушаний в Госдуме предложили ужесточить наказание за гей-пропаганду
Участники мероприятия предложили внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые запрещают распространение информации, оскорбляющий семейные ценности, материнство и многодетность
Участники слушаний в Госдуме по проблемам демографии предложили ужесточить ответственность за пропаганду однополых отношений в России.
Слушания были организованы депутатами из фракции КПРФ. Участники мероприятия предложили внести поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», которые запрещают распространение информации, оскорбляющий семейные ценности, материнство и многодетность. Также необходимо внести поправки, которые ужесточат наказание за пропаганду нетрадиционных (однополых) отношений.
Напомним, что в России в 2013 году вступил в силу «антигейский» закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. За нарушение этого закона предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей для физлиц и до миллиона рублей – для юрлиц.