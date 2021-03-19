В центре Москвы установят памятник народному артисту Иосифу Кобзону
В Москве в скором времени может появиться памятник народному артисту и депутату Госдумы Иосифу Кобзону. Соответствующая инициатива была одобрена комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме
В Москве в скором времени может появиться памятник народному артисту и депутату Госдумы Иосифу Кобзону. Соответствующая инициатива была одобрена комиссией по монументальному искусству при Мосгордуме.
Памятник Иосифу Кобзону планируется установить в Оружейном переулке в центре российской столицы. Финансирование проекта возьмет на себя мэрия Москвы.
Глава комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский отметил, что решение об установке памятника Иосифу Кобзону было принято в рамках исполнения указа президента Владимира Путина об увековечивании памяти народного артиста.
Скульптор Салават Щербаков, который является автором памятников князю Владимиру и Михаилу Калашникову, выразил готовность создать также памятник Иосифу Кобзону. Он отметил, что был лично знаком с артистом, а в 90-е годы работал над его портретом.