Мэрия Москвы выделит из своего бюджета 45 млрд рублей на развитие Крыма
Власти Москвы в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России подарят республике 45 млрд рублей на строительство инфраструктуры. Эти деньги будут выделены из столичного бюджета
Власти Москвы в честь очередной годовщины присоединения Крыма к России подарят республике 45 млрд рублей на строительство инфраструктуры. Эти деньги будут выделены из столичного бюджета.
Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании с федеральным правительством рассказал, что мэр Москвы Сергей Собянин выделил на развитие республики 45 млрд рублей.
Эти деньги г-н Аксенов пообещал потратить на благоустройство более ста парков культуры и отдыха на полуострове, реконструкцию придомовых территорий, строительство детских и спортивных площадок, а также современных остановочных павильонов и контейнерных площадок.
Напомним, что с 18 по 20 марта в Крыму пройдут праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины «воссоединения» республики с Россией. Ради этой знаменательной даты местные власти даже сняли антикоронавирусный запрет на проведение массовых мероприятий.