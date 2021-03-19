В Мексике силовики обнаружили партию поддельной вакцины «Спутник V»
Около 6 тысяч доз «Спутника V» в контейнерах со льдом обнаружили на борту частного самолета, который должен был вылететь из аэропорта Кампече в Гондурас
В Мексике сотрудники правоохранительных органов изъяли партию контрабандной российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Около 6 тысяч доз «Спутника V» в контейнерах со льдом обнаружили на борту частного самолета, который должен был вылететь из аэропорта Кампече в Гондурас.
Представитель мексиканского правительства сообщил, что сейчас устанавливается происхождение этой вакцины.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который курирует производство «Спутника V», назвали подделкой найденную в Мексике партию вакцины. В фонде не исключили, что эта история может быть провокацией против российской вакцины, сообщает РИА Новости.
Напомним, что власти Мексики в начале текущего года одобрили применение российского препарата для вакцинации населения против COVID-19, а первые дозы поступили в страну в конце февраля.