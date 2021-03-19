В Мосгордуме обсудят вопрос о задержании оппозиционных депутатов на протестных митингах
Оппозиционные депутаты Московской городской думы предложили обсудить на одном из заседаний вопрос о привлечении народных избраннико к административной ответственности за участие в протестных митингах в поддержку Алексея Навального.
Оппозиционные депутаты Московской городской думы предложили обсудить на одном из заседаний вопрос о привлечении народных избранников к административной ответственности за участие в протестных митингах в поддержку Алексея Навального.
Депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева заявила, что эта проблема очень серьезная, поскольку власти таким образом оказывают сильное давление на оппозицию.
Сама Енгалычева уже была оштрафована на 150 тысяч рублей за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Парламентарий отметила, что ее признали виновный в нарушении, которое якобы было совершено на Пушкинской площади, а в качестве доказательства ее вины использовалась запись шествия на Тверской улице.
«Доказательства совершенно смешные. Но ссылки на посты — это такое ощущение, что нас хотят заставить меньше писать в соцсети, распространять информацию о таких акциях», - заявила коммунист, слова которой приводят «Открытые медиа».
Депутат Сергей Митрохин был оштрафован на 300 тысяч рублей за участие в протестной акции, которая состоялась 23 января.
Судить за участие в протестной акции также планируют депутатов Мосгордумы Евгения Ступина, Михаила Тимонова и Елену Шувалову. Екатерина Енгалычева назвала действия властей «акцией устрашения».