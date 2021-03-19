Британские и голландские специалисты не нашли связи между вакциной AstraZeneca и возникновениям тромбов
Специалисты британского медицинского регулятора MHRA не нашли связи между вакциной против коронавируса фирмы AstraZeneca и возникновением тромбоза. При этом ученые пока не смогли установить причину появления тромбов в венах головного мозг
Специалисты британского медицинского регулятора MHRA не нашли связи между вакциной против коронавируса фирмы AstraZeneca и возникновением тромбоза. При этом ученые пока не смогли установить причину появления тромбов в венах головного мозга и понижения числа тромбоцитов у некоторых пациентов с прививкой.
В MHRA резюмировали, что оснований для прекращения вакцинации населения вакциной AstraZeneca нет, сообщает Reuters.
Специалисты исследовательского центра Lareb, которые изучали случаи возникновения тромбов у пациентов в Голландии, также не выявили связь между вакциной и тромбозом, сообщает РБК.
В результатах исследования Lareb говорится, что иммунная тромбоцитопения действительно является известным побочным эффектом после вакцинации (не обязательно против коронавируса), однако доказательств того, что тромбоз связан именно с препаратом шведско-британской компании AstraZeneca, получить не удалось.
Напомним, что из-за риска возникновения тромбо прививочную кампанию препаратом AstraZeneca приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Швеция, Дания, Австрия, Норвегия и страны Прибалтики.
Между тем, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали странам не прекращать вакцинацию препаратом AstraZeneca, поскольку положительного эффекта от вакцинации больше, чем отрицательных моментов.