В МВД придумали новый ответ, почему полицейские на митингах прячут нагрудные жетоны
Министерство внутренних дел России подготовило ответ на претензии по поводу «нечитаемых» нагрудных жетонов у сотрудников полиции, которые работали на протестных митингах в поддержку Навального
Министерство внутренних дел России подготовило ответ на претензии по поводу «нечитаемых» нагрудных жетонов у сотрудников полиции, которые работали на протестных митингах в поддержку Алексея Навального.
Так, на требование депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от «Справедливой России» Алексея Ковалева открыто носить жетоны на протестных акциях в МВД заявили, что нагрудные жетоны предназначены для идентификации сотрудников их начальством, а не гражданами.
Алексей Ковалев отметил, что во время протестных акций правонарушения совершали как протестующие, так и полицейские. Однако к ответственности привлекают только участников акций, но не силовиков. Для упрощения процедуры привлечения полицейских к ответственности за превышение полномочий депутат от «Справедливой России» потребовал обязать правоохранителей носить нагрудные жетоны, чтобы идентификационные номера на них были читабельные, сообщает «Медуза».
В МВД же считают, что граждане не должны иметь возможность идентифицировать сотрудников полиции по номерам жетонов, так как «оппозиционно настроенные лица» могут составлять базы данных силовиков. А это может создавать угрозу безопасности полицейского и его родственников.
Отметим, что согласно закону «О полиции», сотрудники ведомства, которые несут службу в общественных местах, обязаны носить жетоны с идентификационными номерами. Однако в последнее время участились случаи, когда полицейские скрывали номера своих жетонов.