18 марта 2021, 19:06
В аэропорту «Внуково» частный самолет совершил посадку на одной стойке шасси
Инцидент произошел с частным бортом Hawker 900XP, выполнявшим рейс из Ниццы. В самолете находился только экипаж в составе трех человек. Пострадавших в результате происшествия нет
Фото: Telegram-канал LShot
В московском аэропорту «Внуково» частный самолет совершил аварийную посадку. Бизнес-джет приземлился на одной стойке шасси.
Уже во время рулежки по взлетно-посадочной полосе на одном шасси самолет завалился на бок.
По данным «Интерфакса», инцидент произошел с частным бортом Hawker 900XP, выполнявшим рейс из Ниццы. В самолете находился только экипаж в составе трех человек. Пострадавших в результате происшествия нет.
Бизнес-джет уже отбуксировали с посадочной полосы на место стоянки.