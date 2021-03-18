18 марта 2021, 18:05
Осужденного за взятки экс-главу Удмуртии освободили от наказания из-за болезни
Суд освободил бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева от дальнейшего нахождения в исправительной колонии. Экс-губернатор был осужден за коррупцию на 10 лет
Фото: newsru.com
Суд освободил бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева от дальнейшего нахождения в исправительной колонии. Экс-губернатор был осужден за коррупцию на 10 лет.
От наказания Александра Соловьева освободили из-за болезни. Он был госпитализирован сразу после вынесения обвинительного приговора.
По данным ТАСС, 11 марта в суд поступило ходатайство об освобождении Соловьева от тюремного наказания в связи с тяжелой болезнью, а сегодня, 18 марта, Завьяловский районный суд удовлетворил его.
Бывший глава Удмуртии был признан виновным в получении взяток в размере 140 млн рублей от фирм, которые занимались строительством мостов через реки Кама и Буй. Суд приговорил чиновника к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 275 млн рублей.