18 марта 2021, 17:08
Якутского шамана Александра Габышева признали невменяемым
Шамана Александра Габышева, который трижды начинал поход в Москву для изгнания из Кремля Владимира Путина, признали невменяемым. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере, куда был помещен принудительно
Фото: km.ru
Шамана Александра Габышева, который трижды начинал поход в Москву для изгнания из Кремля Владимира Путина, признали невменяемым. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере, куда был помещен принудительно.
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «Новой газете», что теперь шамана могут направить на принудительное лечение. Защита намерена оспорить решение о признании Габышева невменяемым.
Напомним, что в феврале в отношении шамана также было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к силовику, который вместе с медицинским работником приехал забрать его психоневрологический диспансер.