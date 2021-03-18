Петербургский суд отменил штраф за выкрикивание лозунга «Долой царя» слабослышащему мужчине
Городской суд Санкт-Петербурга отменил штраф слабослышащему Евгению Агафонову в размере 5 тысяч рублей, который ему назначил суд первой инстанции за «выкрикивание лозунгов» на протестном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января
Городской суд Санкт-Петербурга отменил штраф слабослышащему Евгению Агафонову в размере 5 тысяч рублей, который ему назначил суд первой инстанции за «выкрикивание лозунгов» на протестном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января.
В полицейском протоколе говорилось, что Евгений Агафонов вместе с другими участниками протестной акции скандировал лозунги «Свободу Навальному», «Мы здесь власть», «Путин – вор», «Долой царя» и другие.
Защитник петербуржца заявил суду, что в день протестной акции его клиент направлялся в магазин «Мир искусств» и случайно оказался в месте, где находились участники митинга. Полицейские задержали Агафонова и отвезли в отделение, где он провел около 9 часов без переводчика.
Евгений Агафонов пояснил, что у него врожденная глухота, из-за чего есть проблемы с речью. Выкрикивать понятные для окружающих лозунги он не мог физически, однако полицейские и суд первой инстарнции этот факт проигнорировали.