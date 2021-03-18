«Единая Россия» поручила своим депутатам публично осудить слова Джо Байдена о Владимире Путине
Центральный исполнительный комитет «Единой России» поручил депутатам от партии «публично осудить» в социальных сетях высказывание главы Белого дома Джо Байдена о Владимире Путине
Центральный исполнительный комитет «Единой России» поручил депутатам от партии «публично осудить» в социальных сетях высказывание главы Белого дома Джо Байдена о Владимире Путине. Напомним, что ранее он заявил в интервью журналистам, что считает российского президента убийцей.
Согласно методичке, депутатов от партии власти попросили высказаться на основании тезисов секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и замсекретаря генсовета Александра Хинштейна. Так, Турчак в комментарии заявил, что «доверие россиян к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена», а Хинштейн заявил, что «переход на личности – является свидетельством бессилия».
Портал Znak.com со ссылкой на источники в «Единой России» сообщает, что депутаты должны отчитаться о выполнении поручения, отправив соответствующие сведения в таблице Excel под названием «Байден, это было зря».
В пресс-службе партии власти заявили, что только лишь уведомили депутатов о словах Джо Байдена в адрес Владимира Путина.
Между тем, представители партии власти уже начали один за другим критиковать американского президента. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал слова главы Белого дома «истерикой от бессилия». Евгений Ревенко назвал заявление Джо Байдена «триумфом политического хамства и демонстрацией того, как же измельчал американский истеблишмент», а Петр Толстой заявил, что Россия является великой державой и не будет опускаться до «их уровня».
Сам Владимир Путин отреагировал на заявление американского коллеги словами «кто так обзывается, тот сам так называется».