Евросоюз не нашел повода для введения санкций против российских олигархов
Власти стран, входящих в Евросоюз, не нашли повода для введения санкций против российских олигархов из-за отравления и уголовного преследования Алексея Навального
Власти стран, входящих в Евросоюз, не нашли повода для введения санкций против российских олигархов из-за отравления и уголовного преследования Алексея Навального.
Один из высокопоставленных представителей ЕС сообщил агентству ТАСС, что Запад вводит санкции с целью заставить руководство России изменить поведение и соблюдать законы. По словам этого чиновника, если однажды кто-то из олигархов окажется в санкционном списке, то можно быть уверенными в том, что он попал туда не за свою бизнес-деятельность, а другие деяния.
Напомним, ранее соратники Алексея Навального просили Евросоюз ввести санкции против российских миллиардеров, близких к президенту Владимиру Путину. Речь в первую очередь шла о Романе Абрамовиче и Алишере Усманове, которые имеют активы в Великобритании. Однако в санкционные списки из-за отравления и ареста Навального были включены только чиновники и силовики.