Кремль заявил, что жалоба чеченских силовиков на «Новую газету» поступила «не по адресу»
Кремль отказался разбираться в конфликте между «Новой газетой» и спецполком имени Ахмата Кадырова из-за резонансной статьи о пытках и внесудебных казнях в Чечне
Кремль отказался разбираться в конфликте между «Новой газетой» и спецполком имени Ахмата Кадырова из-за резонансной статьи о пытках и внесудебных казнях в Чечне.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на обращение бойцов спецполка с жалобой на «Новую газету» заявил, что оно поступило «не по адресу».
Представитель президента рекомендовал силовикам обратиться в суд, если они считают, что их репутации был нанесен ущерб. Президент же не может заниматься урегулированием таких споров.
«Президент не является судебным органом, он не может принимать судебные решения, не может принимать иски в отношении редакции газеты», - заявил Дмитрий Песков.
Напомним, ранее «Новая газета» опубликовала рассказ бывшего старшего сержанта спецполка имени Ахмата Кадырова о пытках и казнях местных жителей, задержанных по разным делам. В Чечне журналистов обвинили в клевете и направили жалобу на газету президенту Владимиру Путину.