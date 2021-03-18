18 марта 2021, 14:38
В Дагестане экологи обнаружили мертвых кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу
В Кизлярском районе Дагестана экологи обнаружили мертвыми кудрявых пеликанов, которые внесены в Красную книгу. Тела птиц нашли в устье канала Старый Бахтемир, что в 10 километрах от поселка Красный Рыбак
Фото: ccc05.ru
В Кизлярском районе Дагестана экологи обнаружили мертвыми более 40 кудрявых пеликанов, которые внесены в Красную книгу. Тела птиц нашли в устье канала Старый Бахтемир, что в 10 километрах от поселка Красный Рыбак.
В Instagram Каспийского природоохранного центра сообщается, что сотрудники берегового патруля взяли анализы и намерены проверить птиц. Возможно какие-то из них были окольцованы.
Глава Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов сообщил РБК, что краснокнижные кудрявые пеликаны могли погибнуть по трем причинам – холодная погода, отравление или птичий мор.
В Минприроды республики Дагестан, в федеральном Минприроды и Росприроднадзоре пока информацию о гибели краснокнижных птиц не прокомментировали.