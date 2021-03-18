Тувинские журналисты обнаружили под Кызылом секретные коттеджи, которых нет на карте
«Секретный объект» под Кызылом оказался расположен на месте, где региональные власти планировали построить горнолыжный курорт «Тайга». На сайте правительства Тувы указано, что стоимость горнолыжного комплекса оставляет 350 млн рублей
Журналисты независимого канала «108 канал» обнаружили в окрестностях столицы Тувы несколько гостевых домов, которых нет на публичной кадастровой карте.
«Секретный объект» под Кызылом оказался расположен на месте, где региональные власти планировали построить горнолыжный курорт «Тайга». На сайте правительства Тувы указано, что стоимость горнолыжного комплекса оставляет 350 млн рублей, из которых 100 млн рублей – это деньги федерального бюджета, а остальные – средства региональной казны и частных инвесторов.
При этом на сайте тувинского государственного «Агентства по привлечению и защите инвестиций» говорится, что «ориентировочная стоимость» горнолыжного комплекса «Тайга» составляет 800 млн рублей.
На сайте тувинского правительства указано, что комплекс располагается в Пий-Хемском районе республики, на северной стороне верховья реки Сесерлиг в природном парке «Тайга» в 30 км от Кызыла. По указанному адресу есть только один разграниченный земельный участок площадью 3 гектара, который с 2015 года находится в аренде у Антона Николаевича Дувектера.
Антон Дувектер в 2015 году работал водителем в администрации Тувы, а сейчас возглавляет «Общественную организацию „Центрально-Азиатский экспедиционный центр“».
Депутат Верховного Хурала республики Эрес Кара-Сал отметил, что участок земли, на котором идет строительство, на кадастровой карте никак не обозначен и не зарегистрирован, что выглядит странным. Парламентарий предполагает, что «секретный объект» может быть личной резиденцией главы Тувы Шолбана Кара-Оола.
После выхода расследования о несуществующем на карте поселке журналистка Альмира Сенди сообщила в соцсети, что подверглась «информационной атаке». «Я их задела за живое. Вчера они умудрились „похоронить“ моего отца, а сейчас будут разбирать по косточкам меня и моих родных. Это еще раз доказывает, как низко падает один человек, который стоит за всем этим, если воюет с женщиной», - заявила журналистка, слова которой приводит «Тайга.инфо».