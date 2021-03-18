Новосибирский суд закрыл дело по «дадинской» статье против многодетной активистки
Центральный райсуд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении местной активистки Яны Дробноход, которую обвиняли в неоднократном нарушении порядка проведения митингов («дадинская статья»)
Центральный райсуд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении местной активистки Яны Дробноход, которую обвиняли в неоднократном нарушении порядка проведения митингов («дадинская статья»).
Суд также назначил Дробноход штраф в размере 40 тысяч рублей.
В соответствии с решением суда о прекращении дела активистке отменили меру пресечения в виде ареста и освободили ее в зале заседаний.
Мать троих детей и активистку Яну Дробноход обвинили по «дадинской» статье из-за участия в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. До этого она суммарно была оштрафована на 343 тысячи рублей за участие в протестах.
Первоначально суд отправил женщину под домашний арест, по позже ужесточил ей меру пресечения на содержание в СИЗО.